CURIOSIDADE

Cidade na Espanha proíbe mortes no fim de semana; entenda

Situação semelhante ocorreu no Brasil, em 2005

Com cerca de 4 mil habitantes à época, o município da província de Granada enfrentava a superlotação do cemitério local, o que dificultava garantir sepultamentos adequados. Sem espaço para novos túmulos, a Prefeitura buscava alternativas, como a aquisição de um novo terreno, enquanto promovia o decreto como alerta simbólico.>

Extremo cuidado

No texto da medida, os moradores eram aconselhados a “tomar extremo cuidado com a saúde” e evitar morrer até que o governo local encontrasse uma solução. “Pedimos encarecidamente que ninguém faleça até que tenhamos espaço digno para nossos mortos”, dizia o documento, em tom irônico.>

Segundo reportagens da época, a proposta foi recebida com bom humor pela população. Rubio declarou ao jornal norte-americano Deseret News que o objetivo era provocar reflexão e pressionar por agilidade na resolução do impasse.>

Casos parecidos no Brasil

Somente em 2010, após mobilização popular e revisão das normas por parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), o município conseguiu viabilizar um novo cemitério no bairro Jardim Takebe, com capacidade para até 12 mil sepultamentos.>