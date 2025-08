CINEMA

Fernanda Torres elege 3 filmes nacionais que todo brasileiro deveria assistir; confira lista

Atriz premiada revelou preferências durante Prêmio Grande Otelo, no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 31 de julho de 2025 às 22:53

Fernanda Torres participou nesta quinta-feira (31) do Prêmio Grande Otelo, no Rio de Janeiro, e foi uma das grandes premiada da noite, levando inclusive o prêmio de Melhor Atriz. Em entrevista ao AdoroCinema, durante o tapete vermelho do evento, a atriz listou três filmes brasileiros que considera fundamentais para todo brasileiro conhecer. >

O filme protagonizado pela filha de Fernanda Montenegro ao lado de Selton Melo, Ainda Estou Aqui, foi o mais premiado da noite, levando 13 estatuetas, superando até O Palhaço (2011), que detinha 11 prêmios. A obra de Walter Sales venceu categorias como Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado.>

Ao falar de suas preferências, Fernanda ficou em dúvida, mostrando o orgulho por tantos trabalhos nacionais de sucesso no cinema. “Tem tanto filme… É fogo, mas vou ficar com esses”, afirmou.>

Confira as escolhas da atriz:

O Homem do Sputnik (1959)>

Dirigido por Carlos Manga e estrelado por Oscarito, a comédia narra a história de um casal que encontra um suposto satélite russo em seu quintal, gerando disputas internacionais em tom de sátira política. O estranho objeto cai no quintal de Anastácio (Oscarito), matando suas galinhas de estimação. Ele tenta negociar o suposto satélite para recuperar o prejuízo, mas fato chama a atenção de espiões internacionais, que transformam a vida do homem pacato e de sua esposa Cleci (Zezé Macedo) num completo caos. O longa conta com participações de Norma Bengell e Jô Soares.>

Disponível na MUBI>

Terra em Transe (1967)>

Clássico de Glauber Rocha, o filme é um marco do Cinema Novo. A trama repleta de inovações estéticas com a câmera na mão companha o conflito interno de um poeta e jornalista em meio à luta pelo poder na fictícia república de Eldorado. Na região, o senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) detesta seu povo e pretende tornar-se imperador, sem limites para o poder sobre as pessoas. >

Disponível no Globoplay e Telecine>

Todas as Mulheres do Mundo (1967)>

Comédia de Domingos de Oliveira, a produção acompanha o jornalista Paulo e seu amor por Maria Alice, em uma história marcada por encontros, desencontros e reflexões sobre liberdade e afeto. Paulo conhece Maria Alice em uma festa de Natal e se apaixona perdidamente pela garota, no entanto, ela está noiva de Leopoldo. Ele, então, faz de tudo para conquistar Maria Alice. >