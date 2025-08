TELEVISÃO

Relembre cena polêmica de Paolla Oliveira seminua em série

Momento em "Felizes para Sempre?' viralizou nas redes sociais

Paolla revelou que Fernando Meirelles, diretor da cena, pensou inclusive em cortar o trecho do episódio. "As pessoas gostam e ainda vira comentário. Nunca me esqueço da frase do Fernando Meirelles que falou: 'A sequência seria tão perfeita quanto se não tivesse aquela cena. Eu quase tirei, mas deixei'", lembrou a ex-Rainha de Bateria da Grande Rio. >