TELEVISÃO

Paolla Oliveira rebate críticas sobre atuação e dispara: 'Heleninha é chata'

Atriz dá vida à personagem na nova versão da novela "Vale Tudo", da Globo

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 09:37

Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira rebateu as críticas sobre sua atuação na nova versão de "Vale Tudo", da Globo. A atriz dá vida a Heleninha Roitman, uma personagem que, por mais de 30 anos, foi vista como divertida e engraçada quando estava em uma crise de alcoolismo. Mas essa não é mais a ideia nos dias atuais. >

"Não acho que seja ruim as pessoas acharem ela chata, mas ia me incomodar se as pessoas achassem ela maravilhosa, sem problema, ou não acharem ruim ela dar um gole no uísque. Ia me incomodar mais", disse Paolla, em entrevista à revista Quem.>

Paolla Oliveira 1 de 17

Na primeira versão, a personagem foi vivida por Renata Sorrah, e se tornou sinônimo de uma vida de diversão e festas na época. Mas, no remake, ela tem vários dramas além do alcoolismo.>

"A Heleninha é chata, é complicada, temos a vontade chacoalhar ela. Costumo falar que nosso ponto principal é o alcoolismo, como em 88 [na primeira versão]. Mas tem mais coisa aí. O que essa mulher está fazendo nesse relacionamento? E começamos a nos ver 'Heleninhas' e perceber que nem sempre é só o álcool. Quantas vezes nos colocamos em situações sem ter essa doença, ou perceber o buraco que entramos?", questionou a atriz.>

Paolla explicou sobre querer dar dimensões maiores a acontecimentos da vida privilegiada de uma mulher super-rica. "Estamos tendo a possibilidade de discutir problemas femininos por vários aspectos mas não só pelo recorte do olhar de uma mulher, mas também de classe. Estou percebendo que está pegando muita gente", afirmou.>

"As características do alcoolismo também passam pela vida dessa mulher. Todos os privilégios dela... E ela ainda consegue ser um mulher bem-humorada, inteligente, e que é tomada por coisas que a gente mesmo se incomoda. Eu também me incomodo. Às vezes penso: 'Por que ela está fazendo isso?' Ou falando isso?' É uma personagem que não é para ser simpática, agradável, mas para mexer com a gente. Deixar a gente desconfortável em todos os níveis. Optei por fazer ela assim. Não para gente achar graça ou bonitinho. Não é para gostarmos por ela ser carismática", completou a atriz.>

Paolla ressaltou que a nova personagem quer levar outas conversas ao público. "Assisti pouco a novela de 88, mas me lembro que ela era muito mimada e chata também. E a gente amenizava um pouco com a coisa cômica que a Manuela optou por não trazer. Estou com a Manuela. Todo mundo é chato em algum momento, em algum período, ou até cometendo os erros que a Heleninha comete".>

"Ela é uma grande dualidade para ela, inclusive. E aí entra no lugar que ela se faz fascinante como personagem. Já víamos, mas pelo olhar da Manuela, é mais complexa. E pode a tornar mais chata, mais interessante, mais invasiva, mais incômoda", acrescentou.>