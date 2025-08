VEJA VÍDEO

Esposa de Geraldo Alckmin recebe marmita de coxinhas de Ana Maria Braga e agradece nas redes: ‘Deliciosas’

Segunda-dama do Brasil recebeu salgados através do esposo, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin

F Felipe Sena

Publicado em 31 de julho de 2025 às 22:06

Ana Maria Braga enviou marmita para esposa de vice-presidente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o programa “Mais Você”, nesta quinta-feira (31), o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, abordou assuntos como as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. No encontro, Ana Maria Braga deu uma marmita de coxinhas para presentear Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil. >

“Querida Ana Maria Braga. Acabei de receber do Geraldo, as deliciosas coxinhas. Muito, muito obrigada”, disse Lu Alckmin em vídeo que repercutiu em redes sociais, como o X, antigo Twitter.>

“Divas que inspiram”, disse. “Duas queen”, comentou outro. “Isso se chama educação. Essa mulher é admirável, nunca fica aparecendo e ajuda muita gente. Fora a classe que ela tem”, elogiou outro seguidor.>

Lu Alckmin aproveitou o momento para falar sobre a “Padaria Artesanal”, projeto que visa a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade através da capacitação em panificação artesanal.>

“Na primeira oportunidade, eu vou te enviar os pãezinhos da padaria artesanal, esse sonho que está se tornando realidade, pois estamos levando a padaria artesanal para todos os estados do Brasil”, disse a segunda-dama.>

No programa, Ana Maria Braga havia deixado claro que o presente era destinado à segunda-dama: "As coxinhas, e aí a gente queria entregar um presente para o senhor, levar para o senhor mandar entregar pra dona Lu [Alckmin], se o senhor não for pra casa", disse. "Já salvou meu almoço", respondeu o vice-presidente.>