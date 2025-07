NÃO GOSTOU

Ana Maria Braga se indigna com situação de Vale Tudo: 'Totalmente absurdo'

No ‘Mais Você’ desta quinta, apresentadora comentou mudanças na novela, ao lado de Gil do Vigor

F Felipe Sena

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:17

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga não escondeu a indignação ao comentar o capítulo mais recente de Vale Tudo, exibido na noite anterior. No Mais Você desta quinta-feira (24), a apresentadora soltou o verbo sobre a nova reviravolta da novela e deu voz a um sentimento que, segundo ela, está rondando muitos telespectadores: a falta de lógica em certos desdobramentos da trama. >

Ao lado de Gil do Vigor, Ana ficou inconformada ao ver a personagem Maria de Fátima (Bella Campos) continuar frequentando, livremente, o apartamento de César (Cauã Reymond), com quem mantém um caso, mesmo sendo casada com Afonso (Humberto Carrão), e tudo isso, morando todos na mesma cidade, o Rio de Janeiro.>

“Eu acho um absurdo. Eles moram todos na mesma cidade e essa moça vive indo lá no apartamento dele, você não acha?”, disparou Ana, visivelmente chocada com o rumo da história. A apresentadora parecia não acreditar no que estava vendo e não economizou nas palavras.>

Gil, claro, entrou na brincadeira e reforçou o desabafo da colega com um comentário bem-humorado: “Ela é rica, famosa, sabe que está na internet, todo mundo está vendo, e ela quer se agarrar com o homem no meio da rua?”, provocou, arrancando risos da equipe e do público de casa.>