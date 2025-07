NOVELA

'Vale Tudo' terá mais uma morte inesperada nos próximos capítulos

Trama terá nova reviravolta

O que a dona da TCA não imaginava é que a moça se casará com o seu filho renegado. Ao descobrir que foi enganada pelo casal, a vilã surtará. Pouco depois, Leonardo terá um retorno triunfal e provará que, além de ter sobrevivido ao acidente, se recuperou perfeitamente dos anos que conviveu com graves sequelas.>

Odete mantinha o filho escondido em uma casa isolada da civilização por ter vergonha e desprezo pelo rapaz, que antes era o seu filho favorito e possível sucessor do seu cargo na TCA. Como o filho ficou "inválido", como ela mesma se refere, deixou de ter utilidade e foi descartado por Odete. Além disso, a megera fez com que a filha, Heleninha, achasse a vida inteira que foi a responsável pela suposta morte do irmão em um acidente de carro. Ela estava alcoolizada no momento da tragédia, mas a verdade é que quem dirigia o veículo era sua mãe, Odete.>