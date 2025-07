AMIGOS

Gominho desabafa após velório de Preta Gil: ‘Um alívio’

Um dos melhores amigos da cantora, Gominho compareceu ao velório, mas prefere se manter mais reservado no momento delicado

Ver uma pessoa que se ama se despedir de forma eterna pode parecer o pior dos pesadelos e tristeza para alguns, já para outros alívio. É o que disse em coletiva de imprensa o ator Gominho sobre sua amiga, Preta Gil, que partiu no último domingo (20), após complicações de um câncer colorretal. >

A despedida a Preta Gil aconteceu nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um desejo realizado da artista que tinha um carinho especial pelo local. Gominho, que se despediu de Preta no velório aberto, que aconteceu das 9h às 13h, desabafou, em coletiva de imprensa, que foi um “alívio” a partida da amiga.>