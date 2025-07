NOVELA DAS 9

Capítulo 100 de ‘Vale Tudo’ tem briga explosiva e reviravolta com César, Afonso e Maria de Fátima

Capítulo especial marca momento decisivo da novela

O capítulo 100 de “Vale Tudo”, exibido nesta quinta-feira (24), promete fortes emoções e reviravoltas que movimentam o rumo da novela das nove. Logo no início do episódio, César (Cauã Reymond) se vê em apuros após sofrer um acidente de carro com Maria de Fátima (Bella Campos) e dar de cara com Afonso (Humberto Carrão). Com medo de ser desmascarado, o michê tenta contornar a situação e se oferece para arcar com os prejuízos do carro do bilionário. >