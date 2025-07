DESABAFO

Ex de Ana Hickmann diz que deveria ter pedido divórcio após quimioterapia: 'Fui otário'

Alexandre Correa afirma que apresentadora foi ausente durante seu tratamento contra o câncer

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann , afirmou em entrevista publicada nesta quarta-feira (23) que deveria ter encerrado o casamento com a apresentadora logo após concluir o tratamento contra um câncer na região do pescoço, em 2021. O empresário, de 51 anos, foi diagnosticado com a doença em 2020 e passou por sessões de quimio e radioterapia. >

“O único culpado de eu me encontrar nessa situação sou eu. Porque eu podia ter encerrado esse capítulo logo após o tratamento oncológico. A maneira como ela conduziu meu tratamento, dentro de uma UTI, eu já devia ter saído de lá. Uma mulher que não gosta do seu homem faz o que ela fez”, disse Alexandre em conversa com o jornalista Ricardo Feltrin, no YouTube.>