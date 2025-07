VEJA ANTES E DEPOIS

Davi Brito troca lentes após críticas ao sorriso: 'Exagerado, desproporcional e motivo de piada'

Campeão do BBB 24 investiu cerca de R$ 60 mil em um novo procedimento estético nos dentes

Davi Brito agora exibe um sorriso novo. Após se tornar alvo de críticas pelo visual artificial, o campeão do Big Brother Brasil 24 investiu em um novo tratamento odontológico estético e trocou as lentes de resina nos dentes por um modelo de porcelana. Ele mostrou a transformação nas redes sociais.>

"Eu já tinha colocado lentes, mas o sorriso não era meu. Era exagerado, desproporcional e virou até motivo de piada. A verdade é que mesmo não levando tantas críticas a sério, um pouco da minha autoestima foi junto", afirmou. "Hoje eu me olho no espelho e me reconheço. Que experiência incrível", comemorou o baiano.>

Segundo a revista Quem, ele investiu cerca de R$ 60 mil no novo procedimento estético. "Foi uma escolha pensada, e o resultado ficou do jeito que eu queria", assegurou. A médica Loraine Pimenta foi a responsável por comandar a transformação.>

De acordo com o jornalista Leo Dias, Davi Brito fará parte do elenco do A Fazenda 17, próxima edição do programa de convivência da Record.>