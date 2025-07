REVELAÇÃO

Eliana mostra lingerie e afirma: 'Às vezes, não uso calcinha'

Já Bela Gil disse que não usa lingerie bege: 'Não importa o que eu esteja vestindo'

Eliana surpreendeu durante o "Saia Justa", do GNT, na última quarta-feira (23). O programa recebeu Sheron Menezes para falar sobre autoestima, “o preço da beleza” e se, afinal, vale tudo para sentir bonita. Durante as conversas, surgiu um papo sobre calcinhas - e a loira revelou que nem sempre usa lingerie.>

Tudo começou quando Eliana falou que, mesmo sendo fã do saltão alto, reserva o sapato para ocasiões especiais, optando pelo bom e velho tênis no dia a dia. Em seguida, as colegas comentaram que é possível encontrar um meio-termo entre e o belo e o confortável. "Não importa o que eu esteja vestindo, a minha lingerie não é bege", assegurou Bela Gil.>