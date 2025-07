MAIS UM REALITY

Davi Brito estará na próxima edição de A Fazenda, afirma colunista

Campeão do BBB 24 estaria se preparando para participar do reality da Record

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:58

Davi Brito Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O baiano Davi Brito, conhecido por ter participado e ganhado o Big Brother Brasil 24, não estaria contente com apenas um reality show nas costas. De acordo com o colunista Leo Dias, o campeão do BBB 24 fará parte do elenco do A Fazenda 17, próxima edição do programa de convivência da Record.>

Com uma personalidade inconfundível, odiada por uns e amada por outros, Davi fez história no reality show da TV Globo, com sua estratégia de jogo agora, de acordo com a publicação, deve movimentar ainda mais o público tendo seu dia a dia novamente exposto nas telinhas. Colecionador de polêmicas e réu na Justiça por violência psicológica, Davi é famoso ainda por sua icônica frase: “Calma, calabreso!”. >

Davi Brito 1 de 35

A especulação de que o baiano estaria no A Fazenda, confirmada pelo jornalista, ganhou força nesta semana após Davi passar por um procedimento estético para trocar as lentes nos dentes. O ex-motorista de aplicativo também realizou uma lipoaspiração HD para ficar com o "abdômen de Leo Santana". As mudanças, então, fariam parte da preparação para o confinamento rural.>

Esta não será a primeira participação de um membro da família Brito no programa da Record. Em 2023, a irmã de Davi, Raquel Brito, integrou o elenco da atração, mas precisou sair apenas com três semanas de programa por conta de problemas no coração.>