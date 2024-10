DOENÇA NO CORAÇÃO

Raquel Brito é diagnosticada com miocardite aguda; entenda

Influenciadora está de repouso e em observação

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 14:10

Raquel Brito Crédito: Reprodução

A influenciadora Raquel Brito foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no músculo do coração que pode levar o paciente ao óbito. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11), junto ao boletim médico atualizado sobre o estado de saúde da baiana, que deixou o reality A Fazenda após passar mal.

A ex-peoa recebeu alta na quinta-feira (10) após uma melhora no quadro clínico. Ela já começou o tratamento contra a doença, mas continua em repouso e observação. Ainda não há previsão de retorno para Salvador. Segundo a assessoria, a viagem será “em breve”.

O relatório médico assinado pelo cardiologista e coordenador médico do programa A Fazenda confirma que a paciente foi internada na última terça-feira (8) para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de miocardite aguda.

A influenciadora “apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso”, esclarece o documento.

Raquel precisou ser internada depois de ser uma dor torácica durante a Prova de Fogo. No dia seguinte, a Record anunciou que ela estava fora do reality. No início da semana, o boletim médico já havia divulgado que Raquel “não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida”, rebatendo algumas especulações que estavam circulando.