FORA DA FAZENDA

Raquel Brito grava vídeo do hospital e critica mentiras sobre sua saúde: 'Parem de especular'

A baiana Raquel Brito gravou um vídeo em que aparece do quarto de hospital, nesta quarta-feira (9). Ela deixou A Fazenda por conta de um problema de saúde. Ela pediu que todos parem de especular sobre sua saúde e disse que vai falar do assunto "bem depois". "Peço que vocês aguardem", disse, agradecendo também o carinho que tem recebido. "Estou bem e vou permanecer bem, com fé em Deus".