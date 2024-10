A FAZENDA

Raquel Brito foi afastada de reality após sentir dor torácica em prova, diz relatório

"Está tudo bem, graças a Deus, e vai continuar tudo bem. Ela vai retornar para Salvador, cumprir as obrigações que tem que cumprir com a Record, retornará para Salvador, e aqui a nossa família dará todo suporte que ela precisar", disse o ex-brother, no story seguinte, após conversar por ligação com a irmã.