Raquel Brito 'não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida', diz assessoria

As especulações sobre qual o problema de saúde que tirou Raquel Brito do reality A Fazenda, da Record, não param. Ainda sem dar detalhes do que aconteceu com a irmã de Davi, a equipe dela resolveu acabar com algumas fofocas.

A irmã de Davi foi desligada do reality nesta manhã, para poder tratar da saúde. Não há informações se o episódio tem ligação com a frequente coceira dela nas partes íntimas. Recentemente, ela revelou que estava com uma verruga na vagina e disse que nunca usou preservativo, o que fez com que internautas levantassem a possibilidade de moça estar com alguma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). No entanto, a assessoria não informou qual doença acometeu a irmã do campeão do BBB 24.