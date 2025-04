OBRAS EM ANDAMENTO

Inauguração da Nova Rodoviária em Águas Claras tem nova data definida; veja quando

Mesmo com prazo estipulado, entrega pode atrasar mais 15 dias

Yan Inácio

Publicado em 24 de abril de 2025 às 19:52

Obras da nova rodoviária de Salvador Crédito: Yan Inácio/ CORREIO

Iniciadas há mais de quatro anos e previstas para terminar em janeiro de 2023, as obras para a construção da nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, agora têm uma nova data para serem concluídas. O novo terminal deve ser entregue no dia 7 de outubro, mas a inauguração deve atrasar por trâmites relacionados à mudança da rodoviária antiga para a nova. >

A informação foi revelada por Eduardo Pedreira, presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador, que administra a empreitada. “Será entregue até dia 7 de outubro de 2025, a partir daí, existe uma previsão contratual para a fazer a mudança da rodoviária antiga para a nova, que a princípio se prevê em 15 dias. Mas eu poderia dizer com base nas minhas relações de prazo que até o final de outubro já está operando”, disse na primeira visita técnica aberta à imprensa no local na tarde desta quinta-feira (24).>

Interior da nova Rodoviária de Salvador em construção Crédito: Yan Inácio/CORREIO

A nova rodoviária é promessa petista antiga desde o governo Rui Costa. A construção em Águas Claras começou em 2021 e havia a previsão de ser concluída em dois anos. No final de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a dizer que a obra “deu tranco”. No início deste ano, ele afirmou que já estava “impaciente” com o atraso da obra milionária.>

Carlos Henrique Martins, diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que também esteve presente na visitação, afirmou que a obra está com 84% das pendências concluídas, mas uma parte da área exterior está atrasada e sujeita ao volume de chuva que deve aumentar nos próximos meses. >

Obras da nova Rodoviária de Salvador Crédito: Yan Inácio/CORREIO

“A parte externa talvez crie uma má impressão, dizem que falta muita coisa, mas ela sofre as intempéries. A gente tem uma preocupação com as chuvas que devem começar a acontecer agora nesse período”, explicou.>

A emergência global causada pela Covid-19 também é uma das justificativas para a demora no término da obra, que começou em fevereiro de 2021. “A pandemia fez com que os fornecedores de projeto demitissem pessoal, prestadores de serviço se desintegraram, nós levamos um tempo muito grande [para concluir a obra], fora outros aspectos”, comentou Eduardo Pedreira.>

A empreitada está sendo construída através de um contrato de concessão com um consórcio responsável por gerir as obras. De acordo com a Agerba, o investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa (PT). >

Contudo, o presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador projeta que novos gastos sejam feitos até o fim da obra. “O orçamento está saindo ainda na próxima semana. Eu, por exemplo, até estimaria talvez mais uns 40 a 50 milhões”, falou.>

As novidades da nova Rodoviária

A nova Rodoviária de Salvador está localizada às margens da BR-324, em Águas Claras. O terminal terá mais de 41 mil m² de área construída, estacionamento com capacidade para 800 veículos e mais de 230 pontos comerciais. Além de praças de alimentação, clínicas e farmácias, uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) também será implantada na rodoviária, confirmou o diretor da Agerba.>

Letreiro da nova Rodoviária de Salvador sendo montado Crédito: Yan Inácio/ CORREIO

O terminal terá a estrutura conectada à Estação Águas Claras do metrô, ao Terminal de Ônibus com 10 linhas metropolitanas e 363 linhas intermunicipais rodoviárias. >