ACABA QUANDO?

Tá quase? Saiba quando deve ser entregue a nova rodoviária de Salvador

Só no ano passado, duas datas foram estimadas, mas nenhuma foi cumprida

Larissa Almeida

Publicado em 9 de abril de 2025 às 05:00

Nova Rodoviária de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Inicialmente prevista para ser entregue em janeiro de 2023, a Nova Rodoviária de Salvador ainda não tem uma data definida para começar a operar. Segundo permissionários que atuam na atual rodoviária e vivem na iminência da mudança de endereço, o último parecer dado pelos responsáveis pela execução das obras dizia que o processo estava 84% concluído, com previsão de finalização da pavimentação em maio. >

Diante do andamento da construção, uma nova data, no início de julho, passou a ser especulada nos bastidores. Os lojistas, por sua vez, estão resistindo a acreditar, tendo em vista o histórico de atrasos que acompanha a obra. Só no ano passado, duas datas foram estimadas, mas nenhuma foi cumprida. >

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, em julho do ano passado, que a obra não estava no tempo do seu desejo. “Nem tudo que a gente deseja no nosso tempo acontece quando a gente tem que seguir as regras da lei. Existe uma lei de licitação, que foi feita e uma empresa ganhou. Se a empresa estiver dentro do tempo limite para entregar, faremos. Senão, tomaremos outras decisões”, afirmou, à época. >

Depois desse pronunciamento, o governador definiu uma nova entrega para o início deste ano, que mais uma vez não foi cumprida. Na última vez que foi abordado sobre o assunto, deu como prazo o fim do primeiro semestre de 2025. >

Enquanto os prazos não são cumpridos, os permissionários da rodoviária vivem cercados de incerteza. “Há essa incerteza com os anúncios. Falam primeiro que vai ser maio, depois em junho, depois voltam atrás dizendo que em junho não dá por conta do São João. Agora, estamos com uma data conversada para 2 de julho, mas não há condições porque é retorno do São João”, reclama Gustavo Vilar, lojista há 20 anos e responsável pelo Café da Estação, na atual rodoviária de Salvador. >

Segundo Gustavo, é visível que 84% do espaço interno da Nova Rodoviária está pronta, mas há preocupação com o entorno. “Ainda deve ter uns 80% do entorno para ser feito. Vamos entrar no período de chuvas e eu tenho medo de que, se a data de 2 de julho se mantiver, a gente entre nesse período e precise cancelar. A incerteza é uma coisa que nos gera um prejuízo gigantesco, porque nos comprometemos com o banco para pegar empréstimos e fazer as obras para a nova loja”, ressalta. >

Uma comerciante de 31 anos, que preferiu não se identificar, diz que já não acredita nos prazos e que vive tentando ao máximo lidar com as expectativas quanto ao futuro do emprego. “Vai fazer um ano que eles prometem entregar. Eu acredito que não exista uma previsão. Estamos ansiosas, porque essa rodoviária tem péssimas condições”, diz. >

A reportagem procurou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que responde pelo andamento das obras da Nova Rodoviária de Salvador, para se posicionar sobre a atual situação das construções. O órgão não respondeu. >