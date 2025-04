OBRA NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

MPF investiga possíveis danos ambientais causados pela obra da Ponte Salvador-Itaparica

Órgão abriu inquérito nesta sexta-feira (25)

Yan Inácio

Publicado em 25 de abril de 2025 às 18:23

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar possíveis impactos ambientais no bioma relativos à construção da ponte Salvador-Itaparica. O órgão exige, no documento aberto nesta sexta-feira (25), providências para os riscos relacionados à saúde e bem-estar da população e à preservação da fauna e flora na região. >

Na documentação assinada pela procuradora Vanessa Gomes Previtera, à qual o CORREIO teve acesso, o MPF diz que vai “apurar, acompanhar e mitigar supostos danos ambientais ocasionados pela construção”. Além dos possíveis prejuízos à paisagem geográfica e ao meio ambiente, o projeto também pode causar condições adversas para as atividades sociais e econômicas de quem mora nos lugares próximos à obra.>

A reportagem entrou em contato com o consórcio responsável pela obra da Ponte Salvador-Itaparica. A assessoria informou que dará um posicionamento assim que estiver disponível. O espaço está aberto.>

Andamento das obras>

A etapa de sondagem da Ponte foi concluída no dia 4 de abril. As avaliações na Baía de Todos-os-Santos levaram cerca de 12 meses para serem finalizadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), o próximo passo será a finalização do projeto de fundações da ponte pela concessionária e a mobilização dos canteiros de obras. >

Em parceria público-privada, o projeto da ponte atualmente tem o valor de investimento inicial estimado em R$ 10,4 bilhões. No contrato original, esse valor era de R$ 6,3 bilhões, mas já havia saltado para R$ 7,6 bilhões em 2019. À época, ficou estabelecido que o aporte público, isto é, o valor injetado pelo Governo do Estado, seria de R$ 1,5 bilhão. Diante do consenso entre as partes, esse valor foi atualizado para R$ 5,07 bilhões. Todas essas quantias, no entanto, ainda podem ser ajustadas até a assinatura do contrato.>

A ideia da Ponte Salvador-Itaparica existe desde 1967, mas somente em 1997 foi elaborada. Por sua vez, a construção só foi concebida no ano de 2009, durante o governo petista de Jaques Wagner. Somente dez anos depois o projeto foi licitado, tendo o contrato assinado em 2020, no governo do também petista Rui Costa.>