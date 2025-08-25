'FÁBRICA DE SONHOS'

Vídeo: baianos migram em massa para Santa Catarina em busca de trabalho

Estado registra aumento de 276% na chegada de migrantes da Bahia em uma década; prosperidade divide espaço com o preconceito

Uma nova onda migratória redesenha o mapa demográfico no Brasil: a de baianos que se mudam para Santa Catarina. O número de migrantes da Bahia por lá cresceu 276% na última década, impulsionado pela busca de salários melhores e novas oportunidades de emprego em um estado que, até os anos 1970, tinha pouca projeção nacional, mas que nas últimas décadas investiu no turismo e no marketing territorial de cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis.