Vídeo: baianos migram em massa para Santa Catarina em busca de trabalho

Estado registra aumento de 276% na chegada de migrantes da Bahia em uma década; prosperidade divide espaço com o preconceito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Carol Neves

  • Fernanda Santana

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14:07

Viajantes
Viajantes Crédito: Reprodução

Uma nova onda migratória redesenha o mapa demográfico no Brasil: a de baianos que se mudam para Santa Catarina. O número de migrantes da Bahia por lá cresceu 276% na última década, impulsionado pela busca de salários melhores e novas oportunidades de emprego em um estado que, até os anos 1970, tinha pouca projeção nacional, mas que nas últimas décadas investiu no turismo e no marketing territorial de cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis.

Ao lado das promessas de prosperidade, porém, surgem relatos de xenofobia. Confira o teaser abaixo e assista à reportagem completa clicando aqui.

