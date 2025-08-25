Vídeo: baianos migram em massa para Santa Catarina em busca de trabalho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Fernanda Santana
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14:07
Uma nova onda migratória redesenha o mapa demográfico no Brasil: a de baianos que se mudam para Santa Catarina. O número de migrantes da Bahia por lá cresceu 276% na última década, impulsionado pela busca de salários melhores e novas oportunidades de emprego em um estado que, até os anos 1970, tinha pouca projeção nacional, mas que nas últimas décadas investiu no turismo e no marketing territorial de cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis.
Ao lado das promessas de prosperidade, porém, surgem relatos de xenofobia. Confira o teaser abaixo e assista à reportagem completa clicando aqui.