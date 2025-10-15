POLÊMICA

Projeto de lei que limita kits de praia no Porto da Barra é aprovado em Salvador; entenda

Câmara de Vereadores aprovou a proposta nesta quarta-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:12

Praia do Porto da Barra durante greve de barraqueiros, em janeiro deste ano Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O projeto de lei que proíbe a colocação de kits de praia na faixa de areia da Praia do Porto da Barra, em Salvador, sem a autorização prévia dos clientes, foi aprovado nesta quarta-feira (15). De autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL), a medida determina que guarda-sóis, cadeiras e mesas só sejam colocados na areia quando solicitados pelos banhistas.

A faixa de areia é disputada em uma das praias mais famosas da capital baiana. A polêmica sobre a distribuição dos kits, considerada excessiva por muitas pessoas, não é nova. Na alta temporada a competição se torna cada vez mais acirrada. Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) definiu regras para o Porto da Barra, entre o Forte São Diogo e o Forte de Santa Maria, pelos barraqueiros.

Entre as determinações estavam a delimitação de espaço para cada barraqueiro, padronização de equipamentos e produtos, além de estabelecimento de horários para os vendedores. O ordenamento tenta selar a paz entre os permissionários que vendem bebidas e comidas e os banhistas que não optam pelos kits. Recentemente, veio à tona mais um elemento na equação: os jogadores de futevôlei.

Há três meses, uma confusão generalizada foi registrada quando banhistas tentaram ocupar o espaço onde ocorria uma partida de futevôlei, próximo ao Forte de São Diogo, após a maré subir. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e gerou uma discussão controversa.

O Projeto de Lei nº 21/25 foi aprovado pelos vereadores nesta quarta-feira (15), em Salvador. "Fica expressamente proibida a colocação antecipada de kits de praia na faixa de areia antes da locação pelo usuário", afirma trecho do projeto. O vereador justifica que o projeto tenta evitar a monopolização do serviço e ressalta que a faixa de areia é reduzida, comparada a outras da orla da capital.