Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto de lei que limita kits de praia no Porto da Barra é aprovado em Salvador; entenda

Câmara de Vereadores aprovou a proposta nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:12

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra durante greve de barraqueiros, em janeiro deste ano Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O projeto de lei que proíbe a colocação de kits de praia na faixa de areia da Praia do Porto da Barra, em Salvador, sem a autorização prévia dos clientes, foi aprovado nesta quarta-feira (15). De autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL), a medida determina que guarda-sóis, cadeiras e mesas só sejam colocados na areia quando solicitados pelos banhistas. 

A faixa de areia é disputada em uma das praias mais famosas da capital baiana. A polêmica sobre a distribuição dos kits, considerada excessiva por muitas pessoas, não é nova. Na alta temporada a competição se torna cada vez mais acirrada. Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) definiu regras para o Porto da Barra, entre o Forte São Diogo e o Forte de Santa Maria, pelos barraqueiros. 

Entre as determinações estavam a delimitação de espaço para cada barraqueiro, padronização de equipamentos e produtos, além de estabelecimento de horários para os vendedores. O ordenamento tenta selar a paz entre os permissionários que vendem bebidas e comidas e os banhistas que não optam pelos kits. Recentemente, veio à tona mais um elemento na equação: os jogadores de futevôlei. 

Porto da Barra

Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Porto da Barra no final da tarde de domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Porto da Barra por Vítor Rocha/CORREIO
Porto da Barra é ponto de encontro para quem busca se refrescar na capital por Marina Silva/CORREIO
Guarda Municipal faz o controle de acesso ao Porto da Barra por Foto: Nara Gentil/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra também atraiu gente por Foto: Marina Silva/ CORREIO
Porto da Barra vazio na manhã de hoje; praia ainda não foi liberada pela Prefeitura por Tiago Caldas/CORREIO
O Porto da Barra segue com acesso proibido em todos os dias da semana. por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 15
Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO

Há três meses, uma confusão generalizada foi registrada quando banhistas tentaram ocupar o espaço onde ocorria uma partida de futevôlei, próximo ao Forte de São Diogo, após a maré subir. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e gerou uma discussão controversa. 

O Projeto de Lei nº 21/25 foi aprovado pelos vereadores nesta quarta-feira (15), em Salvador. "Fica expressamente proibida a colocação antecipada de kits de praia na faixa de areia antes da locação pelo usuário", afirma trecho do projeto. O vereador justifica que o projeto tenta evitar a monopolização do serviço e ressalta que a faixa de areia é reduzida, comparada a outras da orla da capital. 

"A regulamentação proposta não busca impedir o comércio, mas sim evitar que a faixa de areia seja monopolizada por um grupo específico, em detrimento da coletividade faixa de areia antes da locação pelo usuário", diz o PL. O assunto rende tanta polêmica que, em janeiro deste ano, os barraqueiros fizeram uma espécie de 'greve' - que acabou sendo comemorada por muitos frequentadores. 

Mais recentes

Imagem - Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano

Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano
Imagem - Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia

Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia
Imagem - Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos