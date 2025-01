SALVADOR

Areia à vista: barraqueiros cumprem acordo e limitam número de kits no Porto da Barra

Medida é criticada por permissionários, mas aprovada por alguns banhistas

Quem passou pelo Porto da Barra nesta sexta-feira (24) notou algo diferente: o número de kits (sombreiro e cadeiras) foi reduzido na faixa de areia entre o Forte São Diogo e o Forte de Santa Maria. Isso porque os barraqueiros cumpriram o acordo de limitação , feito com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na última quinta-feira (23). A nova medida, no entanto, gerou controvérsias. >

A principal questão envolve a quantidade de cadeiras e sombreiros que cada permissionário deve utilizar de forma obrigatória. Foi estabelecido que cada barraca forneça, no máximo, 30 cadeiras e 10 sombreiros. Antes do acordo, os barraqueiros utilizavam a quantidade exigida pela demanda. >

"Temos que acatar, porque isso pode ir para o Ministério Público e acabar com o comércio no Porto da Barra, mas a população vai fazer queixa porque vai chegar pedindo cadeira, e não vamos ter para oferecer", disse Afonso Alban, 61 anos, presidente da Associação dos Barreiros do Porto da Barra. >

A decisão de limitar a quantidade de kits distribuídos na faixa de areia aconteceu após um banhista viralizar nas redes sociais com um vídeo no qual faz críticas à utilização do espaço. Segundo ele, a praia estaria sendo privatizada por causa do excesso de cadeiras, que são alugadas pelos barraqueiros.>