SORTE GRANDE

Aposta de Salvador fatura R$ 149 mil na Mega-Sena: veja resultado

Duas apostas na Bahia acertaram a quina

Em Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um outro apostador acertou a quina e faturou R$ 74.753,51. A diferença do valor se dá pelo quantidade de números apostados no volante. >

Ao todo, 26 apostas no Brasil acertaram cinco dos seis números do jogo. Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 30 milhões. O próximo sorteio será realizado no sábado (25). >