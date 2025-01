GANHOU O PRÊMIO

Mega-Sena: atendente de lotérica confessa que 'roubou' bilhete premiado de apostadora

Jogadora acertou a quina, no valor de R$ 34 mil, mas jogo ficou com atendente

A atendente de uma lotérica em Taguatinga (DF) confirmou que desviou o bilhete premiado de uma apostadora para ganhar o prêmio da Mega-Sena. Após admitir a fraude, ela foi demitida por justa causa. O valor do prejuizo da jogadora foi de R$ 34.367,81 e é referente à quina. A informação é da Metrópoles.

A descoberta foi feita pelo proprietário do local. Ao analisar imagens das câmeras, ele viu que a funcionária checou os números e ficou com o bilhete. Depois ela guardou o papel no bolso. O gerente confrontou a atendente, que admitiu o erro e disse que só o fez por problemas financeiros.