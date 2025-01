DF

Atendente de lotérica é investigada por desviar bilhete premiado da Mega-Sena

Cliente desconfiou da situação e checou números pela internet

De acordo com a reportagem, a vítima é uma mulher de 44 anos. No último dia 13, ela foi até uma lotérica e entregou um bilhete para a atendente, que informou que ela não teria sido premiada. A funcionária perguntou se podia rasgar o bilhete, mas segundo a denúncia não o fez, rasgando uma parte na ponta e guardando o papel no bolso.