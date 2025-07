BUSCAS

Criança de 11 anos cai e desaparece em cânion durante passeio turístico

Cânion Fortaleza é uma das principais atrações turísticas da Serra do Rio Grande do Sul

Maysa Polcri

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:08

Uma criança de 11 anos está desaparecida após cair do mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu por volta das 15 horas desta quinta-feira (10). Bombeiros realizam buscas para localizar a vítima. >

Um heliponto foi estabelecido na central administrativa do parque para facilitar o trabalho dos militares. Helicópteros e um drone com sensor termal apoiam a ação. O secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, disse, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a menina estava com os pais no alto do mirante.>

A família é de Curitiba (PA) e visitava o parque. A menina que está desaparecida e possui Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Sua identidade não foi revelada pelas autoridades. De acordo com o secretário, a família estava andando em direção a um banco, quando a menina saiu correndo e caiu do cânion. >

Nos últimos dias, dois outros acidentes foram registrados em atrações turísticas da Serra gaúcha. No sábado (5), um acidente no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, deixou dois mortos. As vítimas são um homem e uma mulher, ambos de 61 anos, moradores de Porto Alegre. >