LOTERIA

Aposta baiana fatura R$ 18 mil na Mega-Sena; saiba de onde é

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 21:52

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Mais um sorteio da Mega-Sena aconteceu, na noite desta terça-feira (21), sem ninguém levar o prêmio milionário para casa. O concurso de número 2818 sorteou o montante de R$ 6 milhões, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Apesar disso, 78 bilhetes com cinco dos seis números sorteados foram premiados com valores entre R$18,9 mil e R$ 37,8 mil, dentre eles uma aposta da Bahia.

Os número sorteados foram: 07 - 10- 12 - 15 - 25 - 47.

A aposta ganhadora do R$18,9 mil foi feito na cidade de Juazeiro, no norte do estado, na lotérica Placar da Esperança, localizada no centro da cidade.

A estimativa é que o próximo jogo, na quinta-feira (23), tenha como prêmio principal R$ 10 milhões.