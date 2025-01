SORTUDOS

Saiba onde estão apostas baianas que ganharam mais de R$ 180 mil na Mega

Três apostas acertaram cinco números e faturaram no sorteio desta quinta-feira (16)

A Mega-Sena sorteou, na noite desta quinta-feira (16), quase R$ 38 milhões. No concurso de número 2816, três apostas baianas acertaram cinco números e faturaram, juntas, mais de RS 180 mil. Um único bilhete teve a sorte grande e levou R$37.397.174,16.

Os número sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 17- 19 - 20 - 40 - 48.

Uma aposta foi a grande ganhadora da noite. O bilhete de Indaiatuba, em São Paulo, levou para casa os R$37.397.174,16 que estavam acumulados. A estimativa é que o próximo jogo, no sábado (18), tenha como prêmio R$ 3,5 milhões.

Cada jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas em lotéricas de todo o brasil ou por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.