COLUNA BRUNO WENDEL

'Diaba Loira': faccionada do TCP manda PM ir pra cima do CV; veja vídeo

Ela é "cabeça cara" da polícia e de grupo rival

O que ela tem de perigosa, tem de afrontosa. Desta vez, Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a "Diaba Loira" usou as redes sociais para comentar a uma recente operação da Polícia Militar na Serrinha, território do Terceiro Comando Puro (TCP), organização criminosa da qual faz parte - antes ela era faccionada do Comando Vermelho (CV). Ela não só provocou a PM, como mandou a tropa ir pra cima de seus ex-comparsas. >

"Pô, mano, papo reto. Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. Então, dá-lhe pau em cima do pessoal do TCP. E por que do CV, não? Só ficam atrás de nós mesmos?", diz ela em um dos trechos do vídeo. >