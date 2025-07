ELEIÇÕES 2026

ACM Neto lidera disputa pelo governo da Bahia em Feira de Santana, segundo pesquisa

Segunda maior cidade do estado, Feira de Santana tem um colégio eleitoral com mais de 420 mil pessoas aptas a votar

Pombo Correio

Publicado em 17 de julho de 2025 às 13:05

ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

Se o resultado das eleições para o governo da Bahia dependesse somente dos eleitores de Feira de Santana, o novo governador do estado seria ACM Neto. Uma pesquisa realizada pela Economic Consultoria & Pesquisas, contratada pelo site Bahia na Política na cidade, apontou que, se a eleição fosse hoje, ACM Neto teria 50,4%, seguido de Jerônimo Rodrigues com 26,0%. Só depois aparecem João Roma, com 4,1%, e Kleber Rosa, com 1,8%. Segunda maior cidade do estado, Feira de Santana tem um colégio eleitoral com mais de 420 mil eleitores. >

A Economic foi a campo entre os dias 8 e 11 de julho, ouviu 1.000 pessoas, sendo que 875 entrevistados na sede do município, totalizando 37 bairros; 125 na zona rural em quatro distritos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. (Observação: NS/NO – Não Sabem e Não Opinaram). Não custa lembrar que nas duas eleições anteriores para governador (2018 e 2022), o grupo liderado pelo PT não obteve sucesso em Feira de Santana. No pleito de 2022, ACM Neto foi vitorioso no primeiro e segundo turnos das eleições ante o atual governador Jerônimo Rodrigues.>