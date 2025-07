ARTIGO

‘Apagão’ de talentos e reorganização do trabalho industrial

A indústria precisa criar bônus, incentivando jovens a investirem em qualificação

No mundo todo, gestores e empresários têm se deparado com a dificuldade de atrair, desenvolver e reter talentos. De acordo o levantamento Escassez global de talentos 2025, da ManpowerGroup, 75% dos empregadores relatam problemas para preencher vagas. No Brasil, este percentual chega a 80%. Na indústria, não é diferente. Em São Paulo, estado mais industrializado do país, a participação dos jovens de até 24 anos nos postos formais da indústria de transformação caiu de 21,4% para 13,8% nos últimos 20 anos, segundo dados do Senai nacional. >