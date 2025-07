BRUTAL

Homem é preso por matar, esquartejar e bater partes do corpo de amigo no liquidificador

Caso aconteceu no Rio de Janeiro

Esther Morais

Publicado em 17 de julho de 2025 às 08:10

Suspeito já foi preso Crédito: Reprodução

Um homem foi preso na quarta-feira (16) por matar, esquartejar e cozinhar o corpo de um amigo dentro de casa no Rio de Janeiro (RJ). A investigação aponta que os dois moravam juntos e eram colegas de trabalho. O crime teria ocorrido após uma discussão no domingo (13). >

Segundo a Polícia Civil, o autor, identificado como Bruno Chagas, esfaqueou a vítima, Thiago Morgado, esquartejou o corpo e escondeu os restos mortais na geladeira do imóvel. >

Ele ainda cozinhou partes da vítima, bateu no liquidificador e tentou se desfazer dos restos no vaso sanitário. A perícia foi feita no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).>

O homem foi preso em flagrante por policiais civis do 6ª Distrito Policial (DP/Cidade Nova) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso.>