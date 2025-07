VIOLENTO

Homem é condenado à pena máxima em Salvador após matar ex-mulher e ferir enteado

Diego Santos de Andrade deve ficar 56 anos em regime fechado

O crime ocorreu em setembro de 2023, no bairro de Massaranduba, em Salvador, e o caso foi a júri popular na quarta-feira (9) no Fórum Ruy Barbosa. O julgamento durou cerca de 10h. Mais de oito testemunhas foram ouvidas. Familiares de ambas as partes estavam no local e acompanharam os depoimentos.>