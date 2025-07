COLUNA BRUNO WENDEL

Acusado de matar ex-mulher e ferir enteado a facadas vai a júri popular nesta quarta

Crime aconteceu no bairro de Massaranduba

A partir das 8h desta quarta-feira (9), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, Diego Santos de Andrade será julgado pelo assassinato da ex-companheira Raquel da Silva Almeida, 34 anos , em setembro de 2023, no bairro de Massaranduba. Ela foi esfaqueada, e o filho dela, um menino de 13 anos, ficou ferido. À época, o garoto contou que, para sobreviver, se fingiu de morto. >

O promotor do caso é Davi Gallo Barouh, e o processo tramita no 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. "Trata-se de um feminicídio brutal, no qual o criminoso, friamente, ainda tentou matar o filho da vítima de 13 anos de idade", afirma o promotor.>