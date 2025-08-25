Acesse sua conta
Polícia investiga participação de mulher na morte de três em Ilhéus

Perfil genético de quatro suspeitos de participar do crime foram colhidos; um envolvido confessou

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:48

Vítimas eram vizinhas e moravam a 200 metros da praia
Vítimas eram vizinhas e moravam a 200 metros da praia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Já está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador o material genético de quatro pessoas investigadas no inquérito que apura as mortes das professoras Alexsandra Oliveira Suzart e Maria Helena do Nascimento Bastos, além da filha de Maria Helena, a estudante Mariana Bastos da Silva. Três dos suspeitos são homens e uma é mulher. Um deles seria parente de uma das vítimas. As três foram encontradas mortas na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia. Hoje, um dos suspeitos confessou o crime.

De acordo com fontes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram coletadas amostras da mucosa bucal dos quatro investigados. O material, que chegou ao DPT no sábado (23), será comparado com vestígios encontrados no local onde os corpos foram achados e também nas vítimas.

Embora a investigação inicial não tenha apontado indícios claros de violência sexual, amostras das regiões anal e vaginal das vítimas foram enviadas para análise, assim como fragmentos das unhas, que podem indicar sinais de luta.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus
1 de 14
Além disso, os peritos analisam objetos encontrados próximos aos corpos, como facas, latas e preservativos, em busca de DNA ou outras pistas que ajudem a identificar os autores. A Coluna pediu um posicionamento à Polícia Civil e ao DPT. Até o momento não há respostas. 

As três vítimas desapareceram no dia 15 de agosto, após saírem para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Ilhéus. Os corpos foram encontrados no dia seguinte, em uma área de vegetação em frente à praia, por jovens de uma igreja frequentada por elas.

