INVESTIGAÇÃO

Novas imagens mostram três pessoas perto de local onde mulheres foram mortas em Ilhéus

Polícia Civil foi procurada para informar se são possíveis suspeitos

Yan Inácio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:46

Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas Crédito: Reprodução/TV Record Bahia

Novas imagens de uma câmera de segurança mostram três pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas no último sábado (16), na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia. O vídeo foi cedido pela TV Record Bahia.

Nas gravações, uma pessoa com uma roupa escura passa por uma área de vegetação perto da faixa de área em direção a um muro. Depois, outras duas, uma com vestes claras e outra vestindo cores escuras a acompanham. Não há informações sobre a data, nem o horário das imagens.

A Polícia Civil foi procurada para informar se as pessoas que aparecem no vídeo foram identificadas e se são possíveis suspeitas, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Entenda o caso

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas mortas na Praia dos Milionários, no último sábado (16). As três vítimas saíram para passear com um cachorro na areia da praia, uma das mais famosas da região, na sexta-feira (15), antes de serem mortas a facadas. O cachorro de uma das mulheres foi achado com vida e amarrado a uma árvore ao lado dos corpos.

A Polícia Civil de Ilhéus informou que está analisando cerca de 40 minutos de imagens colhidas em 15 estabelecimentos comerciais e residências da região onde houve o triplo homicídio. Câmeras de segurança registraram o momento em que elas andam com o animal de estimação na areia da praia, próximo a barracas, por volta das 17h da sexta-feira (15).

"Essas imagens vão poder contribuir para a elucidação do caso. Diversas testemunhas também já foram ouvidas até o momento, e a Polícia Civil continua empenhada para resolver esse crime. Estamos fazendo oitivas de novas testemunhas que possam ajudar", disse o delegado Hélder Carvalhal, titular do núcleo de Homicídios de Ilhéus.