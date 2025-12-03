LUTO

Morre, aos 64 anos, o jornalista soteropolitano Zeca Medeiros

Corpo do profissional foi sepultado nesta terça-feira (2)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:24

Zeca Medeiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O jornalismo soteropolitano se despediu, nesta terça-feira (2), de José Carlos Pereira de Medeiros, conhecido entre os colegas como “Zeca”. Aos 64 anos, o jornalista enfrentava um mieloma, câncer na medula óssea, há pelo menos oito meses. Seu corpo foi sepultado durante a tarde, no Cemitério do Campo Santo.

Zeca realizava as sessões de quimioterapia no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Durante os procedimentos, sofreu infecções que interromperam o tratamento. Ele chegou a ser internado no Hospital Roberto Santos (HRS), mas a suspensão da terapia levou ao óbito do profissional.

Lembrado por seu espírito aventureiro e multifacetado, Zeca formou-se em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 1990. Antes disso, estudou Química na Escola Técnica Federal, trabalhou na Petrobras e chegou a cursar Matemática na Ufba até 1986. Nesse mesmo ano, prestou concurso para a Faculdade de Belas Artes e passou a atuar como servidor federal.

No ano seguinte, sofreu um trágico acidente enquanto mergulhava em uma duna na praia e, como sequela, ficou tetraplégico. Após um longo período de fisioterapia, conseguiu recuperar parte dos movimentos dos braços.

"Abraçamos solidariamente a família e os amigos de Zeca, em especial seus irmãos Rogaciano e Gilmar Medeiros, também jornalistas egressos desta instituição. Que, neste momento de despedida, as boas lembranças possam trazer algum conforto", escreveu a gestão da Facom nas redes sociais.