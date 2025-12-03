TRÁFICO DE DROGAS

Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

Além dele, uma mulher também foi conduzida durante a Operação Laranjeiras

3 de dezembro de 2025

As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros Crédito: Divulgação/ PCBA

Um homem e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (2) no município de Nova Redenção, na Chapada Diamantina. Eles são apontados como integrantes do Bonde do Maluco (BDM). Segundo a polícia, o homem seria a principal liderança da organização criminosa.

A dupla foi detida em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Operação Laranjeiras. A mulher, de 20 anos, foi presa por tráfico de drogas. Na residência dela, alvo de mandado expedido pela Comarca de Andaraí, foram apreendidos entorpecentes e um aparelho celular. Já o homem, de 36 anos, deve responder por tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

Na casa dele, os policiais localizaram uma espingarda de calibre ainda não definido, além de porções de cocaína e maconha. As equipes também removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros na localidade onde os mandados foram cumpridos.