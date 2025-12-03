Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

Além dele, uma mulher também foi conduzida durante a Operação Laranjeiras

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:52

As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros Crédito: Divulgação/ PCBA

Um homem e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (2) no município de Nova Redenção, na Chapada Diamantina. Eles são apontados como integrantes do Bonde do Maluco (BDM). Segundo a polícia, o homem seria a principal liderança da organização criminosa.

A dupla foi detida em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Operação Laranjeiras. A mulher, de 20 anos, foi presa por tráfico de drogas. Na residência dela, alvo de mandado expedido pela Comarca de Andaraí, foram apreendidos entorpecentes e um aparelho celular. Já o homem, de 36 anos, deve responder por tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

Operação Laranjeiras

As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA
1 de 7
As equipes removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros por Divulgação/ PCBA

Na casa dele, os policiais localizaram uma espingarda de calibre ainda não definido, além de porções de cocaína e maconha. As equipes também removeram símbolos de grupos criminosos que estavam pintados em muros na localidade onde os mandados foram cumpridos.

O material apreendido foi encaminhado para análise pericial, e os dois permanecem à disposição da Justiça.

Tags:

Bahia Bdm Tráfico de Drogas

Mais recentes

Imagem - Companhia de dança leva clássico conto de fadas para praça pública de Mucugê

Companhia de dança leva clássico conto de fadas para praça pública de Mucugê
Imagem - Salvador ganha mais um centro odontológico de urgência gratuito; saiba onde fica

Salvador ganha mais um centro odontológico de urgência gratuito; saiba onde fica
Imagem - Morre, aos 64 anos, o jornalista soteropolitano Zeca Medeiros

Morre, aos 64 anos, o jornalista soteropolitano Zeca Medeiros

MAIS LIDAS

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
01

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)
02

Resultado da Quina 6893, desta quarta-feira (3)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)
03

Resultado da Lotofácil 3553, desta quarta-feira (3)

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
04

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão