Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seis linhas de ônibus da Lapa terão novo local de embarque

Medida começa a valer a partir deste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:20

Mudanças serão no subsolo da Estação da Lapa
Mudanças ocorrem para linhas do operam no subsolo da Estação da Lapa Crédito: Max Haack/Agecom

A partir deste domingo (7), seis linhas de ônibus que operam na Plataforma J, no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, sofrerão alterações. Em virtude da execução de obras na Plataforma H, no subsolo do terminal, as linhas serão deslocadas para o piso térreo.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), enquanto durarem as obras, as linhas serão distribuídas na Plataforma D, que contará com quatro pontos distintos no térreo da Estação da Lapa para atendimento ao público.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
1 de 37
Antigos bondes de Salvador por Reprodução

A operação, segundo a secretaria, foi planejada para garantir a manutenção do fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras e preservar a acessibilidade e a organização do embarque e desembarque de passageiros. Uma equipe de fiscalização e orientação estará no local para auxiliar os usuários nos primeiros dias da mudança.

Veja quais linhas serão alteradas e como ficará a disposição na plataforma:

Ponto 1

  • 0116 – HGE
  • 0805 – Pituba

Ponto 2

  • 0718 – Vale das Pedrinhas
  • 0715 – Santa Cruz

Ponto 3

  • 1005 – Itapuã / Praia do Flamengo

Ponto 4

  • 1007 – Jardim das Margaridas


Tags:

Salvador Ônibus Transporte

Mais recentes

Imagem - Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina
Imagem - Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo

Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo
Imagem - Cabo de aço se rompe e deixa dois trabalhadores pendurados a 12 metros de altura em cidade baiana

Cabo de aço se rompe e deixa dois trabalhadores pendurados a 12 metros de altura em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
01

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual
02

Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
03

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona