Seis linhas de ônibus da Lapa terão novo local de embarque

Elaine Sanoli
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:20
A partir deste domingo (7), seis linhas de ônibus que operam na Plataforma J, no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, sofrerão alterações. Em virtude da execução de obras na Plataforma H, no subsolo do terminal, as linhas serão deslocadas para o piso térreo.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), enquanto durarem as obras, as linhas serão distribuídas na Plataforma D, que contará com quatro pontos distintos no térreo da Estação da Lapa para atendimento ao público.
A operação, segundo a secretaria, foi planejada para garantir a manutenção do fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras e preservar a acessibilidade e a organização do embarque e desembarque de passageiros. Uma equipe de fiscalização e orientação estará no local para auxiliar os usuários nos primeiros dias da mudança.
