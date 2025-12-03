Acesse sua conta
Cabo de aço se rompe e deixa dois trabalhadores pendurados a 12 metros de altura em cidade baiana

Os funcionários de uma obra ficaram pendurados apenas pelo sistema de segurança auxiliar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:56

Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes
Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes Crédito: Divulgação

Dois trabalhadores de uma obra, no bairro de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, viveram momentos de tensão na terça-feira (2). Os homens, que não tiveram os nomes revelados, ficarem presos a cerca de 12 metros de altura após o cabo de aço do equipamento conhecido como “balancim” se romper.

Os dois homens ficaram pendurados apenas pelo sistema de segurança auxiliar. De acordo com os agentes do 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM) que atendeu a ocorrência, eles estavam abalados, mas conscientes.

Resgate dos trabalhadores pendurados a 12 metros de altura

Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes por Divulgação
Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes por Divulgação
Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes por Divulgação
1 de 3
Homens ficam presos a 12 metros de altura após rompimento de cabo de aço em Abrantes por Divulgação

Para o resgate, os bombeiros montaram um sistema de tracionamento de cordas, procedimento utilizado em operações em altura para garantir estabilidade e segurança durante a descida.

Após o resgate, ambos foram avaliados pelas equipes e não apresentaram nenhum tipo de trauma aparente, sendo liberados no próprio local.

