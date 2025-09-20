SALVADOR

Trabalhador morre após cair de altura de 30 metros em obra no Horto Florestal

Vítima foi identificada como Willian Santos de Oliveira

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:28

Acidente ocorreu na última sexta-feira (19) Crédito: Divulgação

Um trabalhador de 30 anos, identificado como Willian Santos de Oliveira, morreu após cair de uma altura aproximada de 30 metros em um empreendimento do Horto Florestal, em Salvador, na última sexta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.

O empreendimento, que está em construção, é conduzido pela Moura Dubeux. Trata-se do Edifício Poème Horto. Em nota, a construtora lamentou a morte do trabalhador e disse que tem fornecido todo o suporto necessário à família da vítima. "Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor", diz trecho.