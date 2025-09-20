Trabalhador morre após cair de altura de 30 metros em obra no Horto Florestal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:28
Um trabalhador de 30 anos, identificado como Willian Santos de Oliveira, morreu após cair de uma altura aproximada de 30 metros em um empreendimento do Horto Florestal, em Salvador, na última sexta-feira (19).
De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.
O empreendimento, que está em construção, é conduzido pela Moura Dubeux. Trata-se do Edifício Poème Horto. Em nota, a construtora lamentou a morte do trabalhador e disse que tem fornecido todo o suporto necessário à família da vítima. "Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor", diz trecho.
O enterro de William está previsto para este sábado (21).