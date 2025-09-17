DENÚNCIA

Motorista que atropelou atleta em Salvador tem pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade

Cleydson Cardoso Costa Filho foi denunciado pelo MP-BA por tentativa de homicídio qualificado

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:32

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

Cleydson Cardoso Costa Filho, que atropelou o atleta Emerson Silva Pinheiro no último dia 16 de agosto, tem pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. A Justiça revogou a prisão preventiva. O Ministério Público da Bahia (MP-BA), no entanto, recorreu contra a revogação na última terça-feira (16).

O MP-BA sustenta que o denunciado apresenta pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. Segundo o recurso, “tal circunstância deixa em evidência a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva, caso seja colocado em liberdade. Além disso, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao denunciado é imputado o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado”.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador 1 de 4

Ao revogar a prisão preventiva, a Justiça determinou que Cleydson Cardoso compareça mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; não frequente locais onde há circulação de bebida alcoólica, como praia, bares, restaurantes, quiosque, boate, casa de diversão, ou qualquer espaço físico preparado ou utilizado para a realização de eventos sociais; não dirija veículo automotor.

Além disso, ele deverá permanecer em sua residência durante a noite, a partir das 19 horas, e em feriados, finais de semana e dias de folga se exercer alguma atividade laborativa, não poderá se ausentar da Comarca e deverá usar tornozeleira eletrônica.

Leia mais Ministério Público denuncia motorista que atropelou atleta em Salvador por homicídio doloso

Tentativa de homicídio por dolo eventual

O réu foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, por colocar em risco outras pessoas e dificultar a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, o acusado dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool e de maneira temerária, quando perdeu o controle do veículo e atingiu o corredor, que praticava sua atividade física na orla da capital baiana.