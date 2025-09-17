Acesse sua conta
Motorista que atropelou atleta em Salvador tem pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade

Cleydson Cardoso Costa Filho foi denunciado pelo MP-BA por tentativa de homicídio qualificado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:32

Emerson Pinheiro teve perna amputada
Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

Cleydson Cardoso Costa Filho, que atropelou o atleta Emerson Silva Pinheiro no último dia 16 de agosto, tem pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. A Justiça revogou a prisão preventiva. O Ministério Público da Bahia (MP-BA), no entanto, recorreu contra a revogação na última terça-feira (16).

O MP-BA sustenta que o denunciado apresenta pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. Segundo o recurso, “tal circunstância deixa em evidência a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva, caso seja colocado em liberdade. Além disso, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao denunciado é imputado o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado”.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 4
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução

Ao revogar a prisão preventiva, a Justiça determinou que Cleydson Cardoso compareça mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; não frequente locais onde há circulação de bebida alcoólica, como praia, bares, restaurantes, quiosque, boate, casa de diversão, ou qualquer espaço físico preparado ou utilizado para a realização de eventos sociais; não dirija veículo automotor.

Além disso, ele deverá permanecer em sua residência durante a noite, a partir das 19 horas, e em feriados, finais de semana e dias de folga se exercer alguma atividade laborativa, não poderá se ausentar da Comarca e deverá usar tornozeleira eletrônica.

Ministério Público denuncia motorista que atropelou atleta em Salvador por homicídio doloso

Ministério Público denuncia motorista que atropelou atleta em Salvador por homicídio doloso

Tentativa de homicídio por dolo eventual

O réu foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, por colocar em risco outras pessoas e dificultar a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, o acusado dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool e de maneira temerária, quando perdeu o controle do veículo e atingiu o corredor, que praticava sua atividade física na orla da capital baiana.

Emerson sofreu fraturas graves nos membros inferiores e amputar a perna direita. O impacto também destruiu um quiosque e outras estruturas de proteção na via.

Justiça condena homem a escrever e-mail de desculpas após crime contra ex-cônsul da França na Bahia

Justiça condena homem a escrever e-mail de desculpas após crime contra ex-cônsul da França na Bahia
Salvador tem 330 pacientes aguardando leitos em hospitais estaduais, diz secretaria

Salvador tem 330 pacientes aguardando leitos em hospitais estaduais, diz secretaria
Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
01

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance
02

Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance

Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho
03

Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
04

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo