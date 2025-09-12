CRIMINAL

Ministério Público denuncia motorista que atropelou atleta em Salvador por homicídio doloso

Emerson Pinheiro teve perna amputada após ser atropelado por Cleydson Cardoso Costa Filho na Pituba

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:44

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou Cleydson Cardoso Costa Filho por tentativa de homicídio doloso, com dolo eventual. Ele atropelou o maratonista Emerson Pinheiro, de 29 anos, no dia 16 de agosto, na orla de Salvador. A denúncia do MP-BA ocorreu na última quarta-feira (10).

Segundo a denúncia, o acusado dirigia de “maneira temerária”, sob efeito de bebida alcoólica e com velocidade acima do máximo permitido na via, quando perdeu o controle do veículo e atropelou, por volta das 6h, o maratonista amador, na Pituba. O esportista sofreu fraturas graves nos membros inferiores, sendo submetido à cirurgia de urgência e prolongada internação hospitalar, com amputação da perna direita.

“Conforme o apurado, o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, buzinando de forma abusiva e apresentando sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora (forte odor etílico, fala desconexa, desorientação e instabilidade motora)”, registra a denúncia. O documento destaca o impacto causado pela velocidade do veículo, que colidiu com duas barracas, destruiu completamente um quiosque e arrancou um piquete de concreto de proteção aos transeuntes.

Qualificadoras

O MP-BA considerou também que se trata de crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de meio que resultou em perigo comum. Para o órgão, o motorista colocou sob ameaça diversas pessoas que transitavam na avenida e dificultou a defesa da vítima, surpreendida quando corria dentro do espaço reservado aos praticantes de esporte.