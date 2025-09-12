Ministério Público denuncia motorista que atropelou atleta em Salvador por homicídio doloso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:44
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou Cleydson Cardoso Costa Filho por tentativa de homicídio doloso, com dolo eventual. Ele atropelou o maratonista Emerson Pinheiro, de 29 anos, no dia 16 de agosto, na orla de Salvador. A denúncia do MP-BA ocorreu na última quarta-feira (10).
Corredor de rua foi atropelado em Salvador
Segundo a denúncia, o acusado dirigia de “maneira temerária”, sob efeito de bebida alcoólica e com velocidade acima do máximo permitido na via, quando perdeu o controle do veículo e atropelou, por volta das 6h, o maratonista amador, na Pituba. O esportista sofreu fraturas graves nos membros inferiores, sendo submetido à cirurgia de urgência e prolongada internação hospitalar, com amputação da perna direita.
“Conforme o apurado, o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, buzinando de forma abusiva e apresentando sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora (forte odor etílico, fala desconexa, desorientação e instabilidade motora)”, registra a denúncia. O documento destaca o impacto causado pela velocidade do veículo, que colidiu com duas barracas, destruiu completamente um quiosque e arrancou um piquete de concreto de proteção aos transeuntes.
Qualificadoras
O MP-BA considerou também que se trata de crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de meio que resultou em perigo comum. Para o órgão, o motorista colocou sob ameaça diversas pessoas que transitavam na avenida e dificultou a defesa da vítima, surpreendida quando corria dentro do espaço reservado aos praticantes de esporte.
De acordo com a acusação, “o denunciado agiu com dolo eventual, vez que dirigia sob a influência de álcool, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via, em via urbana de grande movimentação, assumindo, assim, conscientemente o risco de produzir o resultado morte, pouco se importando com a vida e a integridade física dos transeuntes”.