Mulher morre após ser estrangulada dentro da própria casa em Feira de Santana

Millena Marques
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:28
Uma mulher de 35 anos, identificada como Talita Lobo Santana, morreu após ser estrangulada por um homem dentro da própria casa, no Conjunto Feira X, bairro Muchila, na manhã de sábado (13).
De acordo com a Polícia Civil, Talita também foi atacada com golpes de arma branca. Uma testemunha também foi asfixiada pelo autor, mas conseguiu escapar e pedir ajuda.
O agressor fugiu após roubar um botijão de gás, um aparelho de TV e celulares da vítima e da testemunha. Talita foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro, mas não resistiu.
Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e a polícia realiza diligências para identificar e localizar o suspeito.