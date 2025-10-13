CIDADE DE LUTO

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Polícia ainda investiga a motivação do crime

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:46

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos Crédito: Reprodução

O professor de matemática Gean Rodrigues Passos, 41 anos, morreu após ser jogado de um penhasco de cerca de 40 metros de altura por alunos no distrito de Pindoguaba, em Tianguá, no Ceará. Ele estava desaparecido desde o dia seis de outubro. Na terça (7), o carro do professor e os documentos dele foram encontrados em pontos diferentes da zona rural, o que levou a polícia a apreender um adolescente de 17 anos, que confessou o crime. O corpo de Gean só foi encontrado na tarde da última quinta-feira (9).

O jovem relatou que, com a ajuda de outro suspeito, levou o corpo até o paredão rochoso e o jogou do alto. A Polícia Civil faz buscas pelo segundo suspeito de envolvimento no crime e analisa o envolvimento de uma terceira pessoa. Após a indicação do local onde o corpo de Gean caiu, uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Resgate de Tianguá foram até a região e resgataram a vítima. Foi necessário o uso de cordas e técnicas de rapel para descer os 40 metros de altura até o ponto exato. Depois, corpo foi içado pela equipe.

"O resgate foi muito difícil, porque o corpo estava em um local de difícil acesso. Um local que realmente só é frequentado por aventureiros, pessoas que praticam rapel. É um local muito rochoso e tem cerca de 40, 50 metros de altura. A gente teve bastante dificuldade. Começamos o resgate ali por volta das 10 horas e finalizamos às 14 horas", explicou Reginaldo Ferreira, da equipe de Resgate Municipal de Tianguá, em entrevista ao G1 CE.

A motivação do crime ainda não foi divulgada. O caso é investigado como homicídio. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a um crime de homicídio e está à disposição da Justiça.

A despedida do professor, que teve uma vida marcada pela sua dedicação à educação e à vida pública, ocorreu na última sexta-feira (10), no distrito de Pindoguaba, e foi marcada por muita comoção, reunindo familiares, amigos, alunos e colegas de profissão que prestaram as últimas homenagens ao educador. Além de professor de matemática, Gean já havia atuado como coordenador e diretor de uma escola.