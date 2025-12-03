Acesse sua conta
Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, foi atingido no tórax pelo equipamento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:43

Homem morre após barra de supino cair durante exercício em academia
Câmera de segurança flagrou o momento do acidente Crédito: Reprodução

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino enquanto fazia um exercício em uma academia de Olinda, em Pernambuco, na última segunda-feira (1º). Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, foi atingido no tórax pelo equipamento. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, ele chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu ao impacto.

O momento do acidente foi flagrado pela câmera de segurança da academia. No vídeo é possível ver Ronald fazendo o exercício de supino quando, ao levantar a barra, deixa escapulir o equipamento que cai sobre seu corpo.

Veja o momento do acidente com a barra de supino

Ronald José Salvador Montenegro ao lado dos filhos por Reprodução
Logo após o impacto, ele levanta com a mão no peito e, em seguida, cai no chão. Nas imagens, é possível ver que pessoas próximas tentam socorrê-lo.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental. A RW Academia, unidade onde ele se exercitava, disse, em nota, que prestou "atendimento imediato".

Um parente de Ronald, que preferiu não se identificar, afirmou que ele não tinha acompanhamento profissional durante o exercício. "Esse é um treino que requer um treinador naquele aparelho. No vídeo, você vê que ele está bem, que ele faz inclusive uma sessão, aquece os braços para fazer novamente e, ao sentar, não consegue e [a barra] escorrega. Mas se tivesse [acompanhamento]... O que queremos é que as academias vejam a questão da prevenção com relação a esse equipamento. E que os personais não podem deixar que o aluno fique tranquilamente fazendo, mesmo que ele saiba como fazer o movimento", falou em entrevista ao G1.

Além disso, o familiar também questionou o atendimento prestado pela academia. "Não tinha bombeiro, não tinha posto médico dentro da academia, não tinha nada, totalmente ao léu. (...) Eles precisam fazer alguma coisa, porque as pessoas não podem morrer assim. Está na academia e sabe fazer um treino, mas não tem acompanhamento", acrescentou, também em entrevista ao G1.

O enterro de Ronald vai acontecer nesta quarta-feira (3), em Recife.

Tags:

Acidente Morte Academia Pernambuco Barra Supino Olinda

