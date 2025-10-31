DISCUSSÃO

Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Caso foi registrado em academia localizada na orla da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:07

Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

Alunos da academia Smart Fit, localizada na avenida Octávio Mangabeira, no bairro de Jardim Armação, em Salvador, foram surpreendidos com uma confusão na tarde desta sexta-feira (31). Por volta das 14 horas, a polícia foi acionada após dois alunos, um homem e uma mulher, brigarem dentro do salão de musculação. A aluna teria sido agredida com um empurrão.

Segundo informações de pessoas que estavam no estabelecimento, a discussão teve início quando um aluno abordou uma mulher que se exercitava em um dos equipamentos. Ele teria se aproximado da aluna e a empurrado para que ela saísse do equipamento. O episódio provocou uma confusão e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

O homem deixou o estabelecimento antes da chegada dos policiais. Antes disso, fez um relato escrito da sua versão sobre a briga, a pedido de funcionários da academia.

Procurada para comentar sobre o ocorrido, a academia disse que adotou medidas contra o aluno, sem detalhar quais foram. “A Smart Fit se solidariza com a aluna e está colaborando com as autoridades ao mesmo tempo que já adotou as medidas cabíveis em relação ao agressor", disse.

Em nota, a PM informou que policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão na academia localizada no bairro de Armação. Ao chegarem, os militares constataram o fato e identificaram a vítima, que foi orientada a ser direcionar à Polícia Civil para o registro da ocorrência.