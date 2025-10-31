Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:07
Alunos da academia Smart Fit, localizada na avenida Octávio Mangabeira, no bairro de Jardim Armação, em Salvador, foram surpreendidos com uma confusão na tarde desta sexta-feira (31). Por volta das 14 horas, a polícia foi acionada após dois alunos, um homem e uma mulher, brigarem dentro do salão de musculação. A aluna teria sido agredida com um empurrão.
Segundo informações de pessoas que estavam no estabelecimento, a discussão teve início quando um aluno abordou uma mulher que se exercitava em um dos equipamentos. Ele teria se aproximado da aluna e a empurrado para que ela saísse do equipamento. O episódio provocou uma confusão e a Polícia Militar (PM) foi acionada.
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador
O homem deixou o estabelecimento antes da chegada dos policiais. Antes disso, fez um relato escrito da sua versão sobre a briga, a pedido de funcionários da academia.
Procurada para comentar sobre o ocorrido, a academia disse que adotou medidas contra o aluno, sem detalhar quais foram. “A Smart Fit se solidariza com a aluna e está colaborando com as autoridades ao mesmo tempo que já adotou as medidas cabíveis em relação ao agressor", disse.
Em nota, a PM informou que policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão na academia localizada no bairro de Armação. Ao chegarem, os militares constataram o fato e identificaram a vítima, que foi orientada a ser direcionar à Polícia Civil para o registro da ocorrência.
Ainda segundo a corporação, buscas foram realizadas a fim de encontrar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que não havia registro formal da ocorrência até esta publicação.