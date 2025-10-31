Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Caso foi registrado em academia localizada na orla da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:07

Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador
Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

Alunos da academia Smart Fit, localizada na avenida Octávio Mangabeira, no bairro de Jardim Armação, em Salvador, foram surpreendidos com uma confusão na tarde desta sexta-feira (31). Por volta das 14 horas, a polícia foi acionada após dois alunos, um homem e uma mulher, brigarem dentro do salão de musculação. A aluna teria sido agredida com um empurrão. 

Segundo informações de pessoas que estavam no estabelecimento, a discussão teve início quando um aluno abordou uma mulher que se exercitava em um dos equipamentos. Ele teria se aproximado da aluna e a empurrado para que ela saísse do equipamento. O episódio provocou uma confusão e a Polícia Militar (PM) foi acionada. 

Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador

Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador por Divulgação
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador por Divulgação
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador por Divulgação
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador por Divulgação
Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador por Divulgação
1 de 5
Smart Fit no bairro de Jardim Armação, em Salvador por Divulgação

O homem deixou o estabelecimento antes da chegada dos policiais. Antes disso, fez um relato escrito da sua versão sobre a briga, a pedido de funcionários da academia.

Procurada para comentar sobre o ocorrido, a academia disse que adotou medidas contra o aluno, sem detalhar quais foram. “A Smart Fit se solidariza com a aluna e está colaborando com as autoridades ao mesmo tempo que já adotou as medidas cabíveis em relação ao agressor", disse. 

Leia mais

Imagem - Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Imagem - Idoso é preso por injúria racial após briga em fila de mercado em Salvador

Idoso é preso por injúria racial após briga em fila de mercado em Salvador

Imagem - Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão durante briga na Bahia

Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão durante briga na Bahia

Em nota, a PM informou que policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão na academia localizada no bairro de Armação. Ao chegarem, os militares constataram o fato e identificaram a vítima, que foi orientada a ser direcionar à Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Ainda segundo a corporação, buscas foram realizadas a fim de encontrar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que não havia registro formal da ocorrência até esta publicação. 

Tags:

Salvador Polícia Academia Briga

Mais recentes

Imagem - Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética
Imagem - Novembro terá três feriados nacionais; confira as datas

Novembro terá três feriados nacionais; confira as datas
Imagem - Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada