Cobrador de ônibus que desapareceu em Salvador é encontrado morto, diz Sindicato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:53
O cobrador de ônibus da Adaílton Oliva Pereira, que desapareceu na quarta-feira (29), após deixar o trabalho, na região do Jardim das Margaridas, em Salvador, foi encontrado morto nesta sexta-feira (31), em Camaçari, na Região Metropolitana da capital. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários.
"Adaílton era muito querido por todos os colegas de trabalho, conhecido pelo seu companheirismo e alegria. Sua partida deixa um imenso vazio entre amigos, familiares e companheiros. Neste momento de dor, o Sindicato se solidariza profundamente com a família, oferecendo todo o apoio necessário.", escreveu o sindicato em nota publicada nas redes sociais.
Parentes de Adailton afirmaram que, antes de desaparecer, Adaílton deixou o trabalho como cobrador da empresa OT-TRANS por volta das 19 horas e foi trabalhar como motorista de aplicativo. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno com mais informações sobre as circunstâncias da morte do cobrador.
Ônibus em Salvador