LUTO

Cobrador de ônibus que desapareceu em Salvador é encontrado morto, diz Sindicato

Segundo familiares, Adaílton Oliva Pereira deixou o trabalho como rodoviário para atuar como motorista de aplicativo antes de sumir

Yan Inácio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:53

Família procura cobrador de ônibus desaparecido Crédito: Reprodução

O cobrador de ônibus da Adaílton Oliva Pereira, que desapareceu na quarta-feira (29), após deixar o trabalho, na região do Jardim das Margaridas, em Salvador, foi encontrado morto nesta sexta-feira (31), em Camaçari, na Região Metropolitana da capital. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários.

"Adaílton era muito querido por todos os colegas de trabalho, conhecido pelo seu companheirismo e alegria. Sua partida deixa um imenso vazio entre amigos, familiares e companheiros. Neste momento de dor, o Sindicato se solidariza profundamente com a família, oferecendo todo o apoio necessário.", escreveu o sindicato em nota publicada nas redes sociais.

Parentes de Adailton afirmaram que, antes de desaparecer, Adaílton deixou o trabalho como cobrador da empresa OT-TRANS por volta das 19 horas e foi trabalhar como motorista de aplicativo. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno com mais informações sobre as circunstâncias da morte do cobrador.