Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cobrador de ônibus que desapareceu em Salvador é encontrado morto, diz Sindicato

Segundo familiares, Adaílton Oliva Pereira deixou o trabalho como rodoviário para atuar como motorista de aplicativo antes de sumir

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:53

Família procura cobrador de ônibus desaparecido
Família procura cobrador de ônibus desaparecido Crédito: Reprodução

O cobrador de ônibus da Adaílton Oliva Pereira, que desapareceu na quarta-feira (29), após deixar o trabalho, na região do Jardim das Margaridas, em Salvador, foi encontrado morto nesta sexta-feira (31), em Camaçari, na Região Metropolitana da capital. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários.

"Adaílton era muito querido por todos os colegas de trabalho, conhecido pelo seu companheirismo e alegria. Sua partida deixa um imenso vazio entre amigos, familiares e companheiros. Neste momento de dor, o Sindicato se solidariza profundamente com a família, oferecendo todo o apoio necessário.", escreveu o sindicato em nota publicada nas redes sociais.

Parentes de Adailton afirmaram que, antes de desaparecer, Adaílton deixou o trabalho como cobrador da empresa OT-TRANS por volta das 19 horas e foi trabalhar como motorista de aplicativo. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno com mais informações sobre as circunstâncias da morte do cobrador.

Ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus saem das garagens em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Novos ônibus por Ascom Semob
Novos ônibus com ar-condicionado por Divulgação/Semob
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Novos ônibus refrigerados por Millena Marques/CORREIO
Ônibus climatizados por Betto Jr/Secom/Arquivo
Ônibus por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 9
Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Mais recentes

Imagem - Iniciativa ambiental retira mais de três toneladas de lixo de comunidades pesqueiras na RMS

Iniciativa ambiental retira mais de três toneladas de lixo de comunidades pesqueiras na RMS
Imagem - Dois homens são executados após casa ser invadida por suspeitos armados em Feira de Santana

Dois homens são executados após casa ser invadida por suspeitos armados em Feira de Santana
Imagem - Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja

Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada