Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja

Estudante chamou atenção de colegas e professores no interior da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:09

Baiano cumpre promessa e percorre quatro quilômetros ajoelhado Crédito: Reprodução

Qual promessa você faria para ver seu time em uma final da Copa Libertadores? Para um jovem estudante do interior da Bahia, o desejo de ver o Palmeiras disputar a final com o Flamengo fez com que ele tomasse uma atitude inusitada: percorrer quatro quilômetros ajoelhado, de casa até o colégio onde estuda.

A promessa foi cumprida nesta sexta-feira (31), um dia após o time paulista vencer por 4x0 o LDU, em partida histórica disputada no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado representou a virada do Palmeiras, que perdeu o jogo de ida por três gols de diferença. Com a vaga garantida na final, foi a vez de Yago Batista Nogueira, de 17 anos, cumprir a promessa.

Ele percorreu quatro quilômetros ajoelhado para chegar na escola particular em que estuda, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Para isso, saiu de casa por volta das 4h30 e utilizou duas joelheiras para se proteger do asfalto. E, claro, uma camisa do time de coração. Foram quase cinco horas de esforço, e Yago Batista chegou no colégio por volta das 9 horas.

Durante o passeio, contou com uma ajuda especial. "Um cachorrinho de rua começou a me seguir desde que saí de casa até a hora que cheguei na escola", disse o estudante à reportagem. No colégio, ele foi recebido por colegas que gravaram vídeos após sua chegada. Em um deles, Yago mostra um aplicativo no celular que contabiliza passos. É a prova dos 3,97 quilômetros mais difíceis a serem percorridos na sua vida até hoje.