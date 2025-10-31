Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja

Estudante chamou atenção de colegas e professores no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:09

Baiano cumpre promessa e percorre quatro quilômetros ajoelhado
Baiano cumpre promessa e percorre quatro quilômetros ajoelhado Crédito: Reprodução

Qual promessa você faria para ver seu time em uma final da Copa Libertadores? Para um jovem estudante do interior da Bahia, o desejo de ver o Palmeiras disputar a final com o Flamengo fez com que ele tomasse uma atitude inusitada: percorrer quatro quilômetros ajoelhado, de casa até o colégio onde estuda. 

A promessa foi cumprida nesta sexta-feira (31), um dia após o time paulista vencer por 4x0 o LDU, em partida histórica disputada no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado representou a virada do Palmeiras, que perdeu o jogo de ida por três gols de diferença. Com a vaga garantida na final, foi a vez de Yago Batista Nogueira, de 17 anos, cumprir a promessa. 

Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras

Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução
1 de 7
Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada histórica do Palmeiras por Reprodução

Ele percorreu quatro quilômetros ajoelhado para chegar na escola particular em que estuda, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Para isso, saiu de casa por volta das 4h30 e utilizou duas joelheiras para se proteger do asfalto. E, claro, uma camisa do time de coração. Foram quase cinco horas de esforço, e Yago Batista chegou no colégio por volta das 9 horas. 

Durante o passeio, contou com uma ajuda especial. "Um cachorrinho de rua começou a me seguir desde que saí de casa até a hora que cheguei na escola", disse o estudante à reportagem. No colégio, ele foi recebido por colegas que gravaram vídeos após sua chegada. Em um deles, Yago mostra um aplicativo no celular que contabiliza passos. É a prova dos 3,97 quilômetros mais difíceis a serem percorridos na sua vida até hoje. 

Leia mais

Imagem - Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Imagem - Palmeiras formaliza queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

Palmeiras formaliza queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

Imagem - Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'

Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'

Em um dos vídeos, o estudante mostra os joelhos machucados após o percurso. "A promessa era o Palmeiras virar contra o LDU. O Palmeiras virou, agora tem que andar", afirmou enquanto percorria o trajeto. 

Mais recentes

Imagem - Seis baianos estão entre os mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Seis baianos estão entre os mortos na megaoperação contra o CV no Rio
Imagem - Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador
Imagem - Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada